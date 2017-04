Korabi pa Haxhiun, tre muaj pa paga

Gerd Haxhiu nuk është më trajner i Korabit. Tekniku vlonjat i është komunikuar largimi nëpërmjet një mesazhi mbrëmjen e së premtes, dërguar nga Drejtori i përgjithshëm i klubit dibran Fehmi Mziu, pasi më parë ka pasur edhe një debat mes tyre për shkak të detyrimeve financiare të pashlyera nga ana e klubit. “Supersport” raporton se Korabi ka udhëtuar pa Haxhiun drejt Korçës prej nga drejtori i Klubit Mziu konfirmoi largimin duke pranuar edhe se punonjësit e klubit Korabi nuk paguhen tanimë prej 3 muajsh.

”Po largimi i Haxhiut është zyrtar. Pas ndeshjes me Luftëtarin në Gjirokastër më kontaktoi dhe më tha a të largohem, por i thashë jo dhe vazhduam normalisht. Si shumë ekipe në Superiore dhe ne kemi problematikë pasi kemi 3 muaj pa dhënë rrogat, por siç ka edhe ekipe të tjera. Patëm edhe një përplasje me Flamurtarin ku i thashë se më mirë se sa ky rezultat mund të bëjmë edhe me 19-vjeçarët”.

Mbetet ende për tu mësuar se cili do të jetë trajneri i ri i Korabit, megjithëse duket e vështirë që dikush tjetër nga jashtë klubit të pranojë të marrë drejtimin e skuadrës në një moment vërtet kritik për sa i përket financave.

15 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)