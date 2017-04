Laboratori i drogës në Fier, 8 persona të arrestuar

Zbulohet në Fier një laborator që shërbente për kultivim të bimëve narkotike, arrestohen në flagrancë 8 persona dhe shpallet në kërkim një tjetër. Në kuadër të operacionit “Llampa”, policia ka marrë informacion se në një banesë private tre katëshe në pronësi të shtetasit Piro Bare në lagjen “Kastriot” Fier, mund të zhvillohej veprimtari e paligjshme në fushën e kultivimit të bimëve narkotike.

Si rezultat u bë e mundur kapja ne flagrancë e 8 personave, 6 burra dhe 2 gra, të cilët gjendeshin në ambientet e banesës tre katëshe në pronësi të shtetasit Piro Bare në lagjen “Kastriot”, ku në katin e dytë dhe të tretë të saj ishin duke kultivuar bimë narkotike.

Në momentin e ndërhyrjes, u kapën në kushtet e flagrancës dhe u arrestuan shtetasit: Hiqmet Borova, 50 vjeç; Fisnik Gorani, 27 vjeç; Pajtim Muka, 53 vjeç; Florenco Cera, 24 vjeç; Erald Buzi, 27 vjeç; Klaudjo Borova, 27 vjeç, banues ne lagjen Liri Gero Fier; Rozana Borova, 37 vjeçe, banuese në lagjen Liri Gero Fier dhe Selvie Muka, 52 vjeçe.

Gjithashtu, në vazhdim të veprimeve procedurale u bë ndalimi i shtetaseve Alesio Hajderaj, me detyrë lexues i matësit të energjisë elektrike në ndërmarrjen OSHEE, Fier përgjegjës për lagjen Kastriot dhe Ylli Kostandini me detyrë përgjegjës grupi elektricistësh në ndërmarrjen OSHEE Fier.

Këta shtetas u ndaluan për veprat penale Moskallëzim krimi dhe shpërdorim i detyrës. Gjithashtu u bë shpallja në kërkim e shtetasit E. F i cili është personi që ka marrë me qira banesën për këtë aktivitet kriminal. Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes u konstatuan se në 6 dhoma me sipërfaqe prej 220 metra katror, u gjetën të kultivuara 2784 bimë kanabiss sativa me lartësi që varion nga 30 deri 80 cm.

U gjetën 2820 kubik ku në shumicën prej tyre kishin mbirë fidane të dyshuar si bimë narkotike të dyshuara Cannabis Sattiva. Gjithashtu u gjetën edhe 167 bimë në proces tharjeje. U sekuestruan nga ana jonë dhe shumë sende të tjera si bidona plastik, tuba uji të përdorur për vaditje, llamba të posatshme për rritjen e bimës, gërshërë që shërbenin për kryerjen e kësaj veprimtarie kriminale etj.

Po vazhdon kryerja e veprimeve procedurale bashkë me Prokurorinë Fier për të bërë të mundur dokumentimin e plotë ligjor të kësaj veprimtarie kriminale.

15 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)