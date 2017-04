Takimi Rama-Meta: Dialog pa kushte me opozitën, me asistencën e PPE

Në përfundim të takimit me kreun e LSI-së, Ilir Meta, kreu i selisë rozë, Edi Rama nuk ka preferuar që të flasë për mediat. Ende nuk është e qartë nëse koalicioni mes këtyre dy partive do të vazhdojë apo jo. Pyetjes së gazetarëve në lidhje me këtë çështje, Meta tha se nuk është kjo pika më e rëndësishme, duke e vënë theksin se qëllimi kryesor i këtij takimi ishte rritja e përpjekjeve për të garantuar paprekshmërinë e votave.

“Qëllimi kryesor i këtij i takimi ishte rritja e përpjekjet për të garantuar paprekshmërinë e votave të shqiptarëve. Më këtë rast vullneti për të nisur një dialog pa kushte me opozitën dhe drejtuesit e saj legjitimi. Së dyti kemi vendosur që të vazhdojmë procedurat Kushtetuese për zgjedhjen e Presidentit të ri, por pa paraqitur asnjë emër apo kandidaturë,sepse në parë duhet të dialogojmë me opozitën dhe që të arrijmë në konsensus. Edhe pse maxhoranca i ka votat për të zgjedhur Presidentit, kjo nuk do të bëhet pa dialoguar me opozitën”, tha Ilir Meta.

Ndërkohë, arritjen e një takimi mes maxhorancës dhe opozitës, Ilir Meta tha se do t’i drejtohet me një shkresë zyrtare Partisë Popullore Europiae, ku edhe PD është anëtare, që të asistojë në këtë dialog, në mënyrë që ky ngërç të marrë fund sa më shpejt dhe vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të qeta dhe të lire.

“Së treti, duke e kuptuar vështirësinë e opozitës për të patur besim, sepse çështja e mosbesimit është evidente dhe kjo është arsyeja se pse dialogu nuk ka ndodhur. Kemi vendosur që t’i drejtohemi zyrtarisht Partisë Popullore Europiane, ku edhe PD është anëtare,që të asistojë në këtë dialog, në mënyrë që ky ngërç të marrë fund sa më shpejt dhe vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të qeta dhe të lire. Dua të theksoj rolin e rëndësishëm që Partia Popullore Europiane ka luajtur gjatë gjithë kësaj periudhe në mbështetje të integrimit të vendit në BE-. Sot do i drejtohemi Presidentit të Partive Popullore Europiane me një shkresë zyrtare”, tha kreu i LSI-së.

15 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)