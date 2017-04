Vrasja për 13 mijë lekë, arrest me burg vëllezërve Ekonomi

Burg pa afat është masa e sigurisë që Gjykata e Durrësit ka dhënë për vëllezërit Ekonomi, të arrestuar për vrasjen e 58 vjeçarit Agim Arapi mbrëmjen e 11 prillit 2017 në lagjen nr 1 të Durrësit. Kostandin dhe Kujtim Ekonomi u arrestuan mbrëmjen e 11 prillit nën akuzën e vrasjes. “Këto dy të fundit e kanë futur viktimën, shtetasin Agim Arapi brenda në dyqanin ushqimor dhe kanë mbyllur qepenin, ku aty më pas e kanë goditur me grushte. Gjatë kësaj kohe shtetasi Jurgen Kurti ka qenë jashtë dyqanit ushqimor (qepeni ishte i mbyllur dhe brenda ndodheshin viktima dhe autorët)”, sqaronte policia një ditë pas krimit. Nga ekspertiza mjeko- ligjore u vërtetua se shtetasi Agim Arapi ka ndërruar jetë për shkak të problemeve që ka pasur me zemrën, ku nuk ka përballuar dot goditjet me grushte, të kryera nga autorët.

Një natë përpara vrasjes, bashkëshortja e viktimës Shpresa Arapi ishte konfiktuar me vëllezërit Kostandin dhe Kujtim Ekonomi, pasi i kishte kërkuar 130 mijë lekëshin. Më pas ata kanë shkuar së bashku me dhëndrin e tyre Jurgen Kurtin, në dyqanin ushqimor të Shpresës, ndërsa më vonë ka mbërritur edhe Agimi, i cili është konfiktuar me ta. Policia saktëson se ata janë përleshur fizikisht dhe kur 58-vjeçari e kanë shtrirë përtokë janë larguar. Sipas policisë kjo çështje është referuar disa herë në prokurori nga policia, pasi shkak i konflikteve të vazhdueshme ka qenë tubi i shkarkimit të ajrit.

15 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)