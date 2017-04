Referendumi në Turqi, Erdogan shpall fitoren

Rezultatet e fundit në Turqi, ku janë numëruar rreth 99 për qind e kutive tregojnë se 51.21 për qind janë dakord për ndryshimet kushtetuese, ndërsa 48.79 për qind janë kundër. Edhe pak na ndajnë nga rezultatet përfundimtare duket se Rexhep Taip Erdogan ia arriti qëllimit për forcimin e pushtetit.

Presidenti i Turqisë, Erdogan, ka shpallur fitoren në referendumin e zhvilluar të dielën në vend, për ndryshime kushtetuese, të cilat do t’i zgjerojnë kompetencat e tij.

Teksa Erdogan ka shpallur fitoren e kampit, partitë opozitare janë ankuar për manipulime dhe kanë kontestuar rezultatin, duke thënë se 2.5 milionë vota janë “problematike”.

“Votimi nga populli për referendumin mbi ndryshimet kushtetuese, uroj që të jenë për të mirën e popullit dhe vendit tonë”, ka thënë Erdoğan dhe më pas ka shtuar: “Turqia sot ka marrë një vendim shumë të rëndësishëm i cili përmbys një diskutim 200 vjeçar të drejtimit të vendit. Ky vendim nuk është një vendim dosido. Ka të bëjë me një ndryshim shumë të rëndësishëm në sistemin e drejtimit të vendit. Është dita kur është dhënë vendimi i ndryshimit”, tha Erdogan.

Me ndryshimet e reja, Erdogan do të mund të emërojë ministrat, të lëshojë dekrete, të përzgjedhë gjykatësit dhe të shpërndajë parlamentin. Sistemi i ri anashkalon rolin e kryeministrit dhe përqendron pushtetin në duart e presidentit, duke vendosur të gjithë burokracinë nën kontrollin e tij.

Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare do të bëhen një herë në 5 vite dhe në të njëjtën ditë. Personit të zgjedhur si president nuk do t’i hiqet lidhja me partinë.

Kandidati për president mund të zgjidhet nga grupet parlamentare, partitë të cilat kanë marrë më shumë se 5 për qind të votave në zgjedhjet paraprake, ose me firmat e 100 mijë qytetarëve.

16 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)