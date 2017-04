Victoria Beckham, mahnitëse me fustan të zi

Victoria Beckham u bë e njohur në grupin “Spice Girl”, por fama e saj arriti kulmin kur ajo nisi të merrej me modë.

Shija e hollë prej stilisteje nuk e lë as në ditët e pushimit. Nëna e katër fëmijëve është fotografuar e veshur me një fustan të zi të hapur, me të cilin dukej e mrekullueshme.

42-vjeçarja është parë me vajzën, bashkëshortin David Beckham dhe tre djemtë, teksa darkonin në një restorant në Los Angeles.

16 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)