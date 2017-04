“Big Brother”, Kei dhe Danjeli bëjnë plane pas daljes nga shtëpia

Danjeli dhe Kei, të ulur të dy në këndin e cigares, flasin për sherrin e javës së kaluar.

“Ka qenë show”, thotë Danjeli. “Ishte bastarditet. Për pak kaluan në përdorimin e duarve”, thotë Kei.

Më pas, të dy ata diskutojnë për pjesën pas daljes nga shtëpia. Pavarësisht përplasjeve, ata mendojnë se këtë verë do ta kalojnë së bashku. “Po ta them me shpirt që vetëm dëshirë të keni. Ne me zor kemi hy dhe me zor po presim të dalim”, thotë Kei.

“Jashtë do të njohësh shumë njerëz të rinj. Do qeshësh me lot, sidomos kur bëhem të gjithë njëherë”, i thotë Danjeli Keit.

17 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)