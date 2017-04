Negociatorët e PD-PS takohen sërish, Basha s’tërhiqet: Qeveri teknike

Takimi i dytë i negociatorëve të qeverisë dhe opozitës nuk ka prodhuar akoma uljen në tryezën e dialogut të Edi Ramës dhe Lulzim Bashës.

Negociatorët Balla dhe Bylykbashi u takuan të hënën paradite, por nuk konfirmohet ndonjë avancim domethënës në bisedime. Pengesë është kushti i opozitës për qeverinë teknike, të cilin Lulzim Basha e rikonfirmoi, ndërkohë që negociatorët ishin ende në takim.

“Tani do thotë dikush negociatë është, çfarë do lëshosh dhe çfarë do lëshojë. Po i them që këto nuk janë kushtet e mia, këto janë kushtet e popullit dhe harrojini që do të lëshojmë ndonjë gjë nga këto kushte. Asgjë. Vetëm qeveri teknike që do të zbatojë ligjin e dekriminalizimit, do të luftojë drogën dhe do të krijojë kushte për zgjedhje të lira e të ndershme. Asnjë tërheqje”, deklaroi Basha.

Për herë të parë, Basha foli për faktorin Meta, por sipas analizës së kreut të opozitës, edhe ai dukej i pamjaftueshëm për Edi Ramën.

“Ndodhemi në një situatë ku Edi Rama ka ofertën e Ilir Metës për një koalicion edhe për zgjedhjet e ardhshme. Pse nuk e dorëzon karrige për të pasur zgjedhje të lira e të ndershme? Ka frikë se edhe po ta ketë Ilir Metën në varg, po i iku karrigia, po i ikën veglat me të cilat ka ndërmend të shkatërrojë zgjedhjet e ardhshme, ai e di se gjykimi popullor do të jetë i pamëshirshëm me votë të lirë e të ndershme”, tha Basha.

Kryetari i PD, që nuk hoqi dorë nga akuzat edhe për përfaqësuesit e huaj, u duk i vendosur për arritjen e qëllimit final të protestës.

“Do të përpiqen të kërcënojnë kë të mundin e të blejnë kë të munden, shqiptarë e të huaj, sado zhake të nxirrni e kujtdo t’ia jepni, zgjedhje me Edi Ramën kryeministër nuk ka për të pasur”, shtoi Basha.

Rama nga ana e tij ka falënderuar Gjermaninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Shqipërisë dhe kontributin e posaçëm të reformave transformuese në vend, veçanërisht asaj në drejtësi.

