Horoskopi – 18 prill 2017

DASHI

Sot do t’iu duket sikur të gjithë janë kundër ideve tuaja. Mos punoni vetëm për një çështje që nuk ka një argument të fortë për ta mbështetur atë.

DEMI

Sot do të keni energjinë e ditës për të vepruar. Ju do të keni pushtetin dhe forcën e duhur për tu ndjerë të lirë të realizoni dëshirat tuaja.

BINJAKET

Sot do t’iu duket sikur të gjithë kanë diçka për të bërë përveç jush. Mos e shtyni veten të bëni diçka që nuk dëshironi ta bëni.

GAFORRJA

Kjo është një ditë e madhe për ju. Do të argëtoheni e do të qeshni pranë miqve tuaj më të mirë. Ju keni dëshirë të ndani me ta gjithçka, kështu që mos u tërhiqni, por shprehni atë që mendoni.

LUANI

Mos lejoni të tjerët të ndikojnë te ju sot. Sot duhet të kujdeseni për vete dhe për nevojat tuaja. Lidhuni me ata persona që keni takuar së fundmi dhe hidhni hapa të sigurt për të marrë atë që dëshironi.

VIRGJERESHA

Qëndro pozitive dhe rrezatuese sot, pasi kjo është një ditë e madhe për të marrë kontrollin. Lidhuni me të tjerët në projekte grupore dhe ofroni kontributin krijues.

PESHORJA

Njerëzit mund të jenë të lodhur nga qëndrimi juaj i ashpër. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të ndryshoni sjelljen tuaj, por të jeni të vetëdijshëm për ato që thoni. Nuk do t’iu mungojnë energjitë sot.

AKREPI

Ju mund të ndjeni nevojën për të vepruar në mënyrë agresive. Sot keni energjinë e duhur për të luftuar për atë që doni. Ju do të keni një marrëveshje të madhe si pasojë e forcës suaj.

SHIGJETARI

Mos jini të ashpër dhe gjykues sot. Ju keni një personalitet të fuqishëm që është i mprehtë dhe krijues. Përdorini këto cilësi që keni në mënyrë pozitive, të shëndetshme, në vend të ulni të tjerët.

BRICJAPI

Kjo është një ditë e mirë për të parë planet tuaja. Do arrini të bëni disa lëvizje përpara në ndjekje të qëllimeve tuaja. Energjitë janë favorizuese dhe ju do të lëvizni drejt një realiteti më të mirë.

UJORI

Kjo nuk është një ditë që ju të prisni kur t’iu vi fati i mirë. Sot është dita për të parashikuar dhe marrë informacionet e duhura për ta sjell fatin te ju.

PESHQIT

Sot duhet të jeni të gatshëm për të vepruar. Guximin për të vepruar duhet ta përdorni me kujdes në të gjitha situatat. Caktoni ritmin për të shmangur konfrontimin.