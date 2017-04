Letra e 59-vjeçarit që qëlloi veten me armë: Më mirë të shkoj në botën tjetër

Letra e 59-vjeçarit që qëlloi veten me armë: Më mirë të shkoj...

Të tjera detaje janë zbardhur nga Policia e Pogradecit në lidhje me tentativën e vetëvrasjes së 59-vjeçarit që u gjet i plagosur me armë paraditen e sotme. Nga të dhënat paraprake, thuhet se Vladimir Fezollari prej disa kohësh vuante nga gjendja e rëndë psikologjike. Ngjarja ka ndodhur në lagjen nr.1, buzë liqenit, ku 59 vjeçari Vladimir Fezollari, banues në Pogradec, i ndodhur në kushte depresioni, ka tentuar të vetëvritet duke qëlluar veten me një armë zjarri tip pistoletë e markës “Ekol”, të cilën e posedonte pa lejen e organeve kompetente.

Si pasojë e plagëve të marra i plagosuri është dërguar për mjekim të specializuar në Tiranë, pasi ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Në vendngjarje në cilësinë e provës materiale, janë sekuestruar arma tip pistoletë me të cilën ka qëlluar veten, 2 gëzhoja, si dhe një letër e shkruar nga ana e tij. Në letrën e lamtumirës ai shkruan se prej kohësh gjendja e tij ishte rënduar dhe se nuk do t’i bëhet barrë askujt. Ai thotë se vendimin e ka marrë vetë dhe se nuk ka faj familja e tij.

“Prej kohësh gjendja ime psikologjike nuk më le të jetoj i qetë. Jam shumë i rënduar dhe më mirë të shkoj në botën tjetër sepse po bëhem barrë për të gjithë. Kur të lexoni letrën nuk dua të fajësoni askënd. As familjen time, as fëmijët e mi. Ata nuk kanë faj për asgjë. Kam vendosur vet dhe fajtori jam unë. Më falni për çdo shqetësim familja ime e shenjtë. Më falni për këtë që po i bëj vetes por është më e mira për mua”, thuhej në letrën e lamtumirës.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pogradec, për veprat “Shkaktimi i vetëvrasjes, mbetur në tentativë”; “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.

