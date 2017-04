Rama: Vetting-u do bëhet, frika e Bashës bllokoi dialogun

Kryeministri Rama ka thënë se me nisjen e zbatimit të ligjit të vettingut, asnjë politikan apo zyrtar i korruptuar nuk do t’i shpëtojë drejtësisë.

Ai i cilësoi absurde pretendimet e opozitës se ministri i Jashtëm gjerman ka qenë i painformuar mirë para se të fshikullonte opozitën për bojkotin e Kuvendit dhe të zgjedhjeve.

“I gjithë ky bllokim po bëhet vetëm e vetëm që t’i shmangen drejtësisë ata që kanë kusure me një shtet të së drejtës. Ne vazhdum të çojmë para një proces që është pa kthim. Vettingu mund të vonohet, por spastrimi para drejtësisë s’mund të vonohet”, – tha Rama pas daljes nga Kuvendi, ku u miratuan komisionet “ad Hoc” të Vettingut.

Rama u shpreh se mazhoranca u përpoq të dialogojë me PPE-në për një ndërmjetësim me opozitën, por sipas tij edhe kjo gjë nuk pati rezultat. “Drejtësia para shqiptarëve s’mund të ndalohet. Ne do vijojmë të bëjmë çdo përpjekje për të nxitur zgjidhje për të kërkuar dialog, të cilën frika e madhe mëshiruar nga personazhi i kreut të PD-së, e ka bërë të pamundur. Vendimi ynë për t’iu drejtuar PPE-së si një familje e madhe europiane do të jetë një mision i pamundur dhe për vetë PPE. Por kur dëgjojmë se ministria gjerman Gabriel, na qenka i painformuar dhe së bashku me të edhe BE dhe SHBA, atëherë është e vajtueshme dhe në këtë rast nuk kemi një krizë politike, por një krizë nervore të Partisë Demokratike”.

18 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)