Peza: Po hetohem si gazetar jo si politikan. Prokuroria s’ka asnjë provë

Deputeti i Partisë Socialiste, Alfred Peza ka reaguar vendimit të gjykatës e cila me urdhër të prokurorisë sekuestroi aksionet prej 1,1 mld lekësh të bashkëshortes së tij në një bankë të nivelit të dytë.

Pasi sqaroi faktin se po hetohet për pasurinë e fituar gjatë karrierës së tij të gjatë si gazetarë dhe jo si deputet, Peza e cilësoi këtë një fakt të paprecedentë.

“Tashmë edhe nga organi i Prokurorisë është provuar se ka zero shtim të pasurisë time përveç rrogës së deputetit nga momenti i shpalljes publike të kandidaturës time dhe deri më sot. Kjo duhet kuptuar mirë, sepse kemi të bëjmë me një fakt të pakundershtueshëm. Unë po hetohem si gazetar dhe jo si deputet. Kjo do të thotë se Prokuroria nuk ka asnjë problem me deputetin dhe politikanin Alfred Peza, por po heton gazetarin Alfred Peza. Kjo është e paprecedentë. Tani Prokuroria është duke hetuar sesi ka vënë një gazetar pasurinë në Shqipëri. Këto që po hetohen sot, mund të ishin hetuar fare mirë që në vitin 2012”, tha Peza.

Peza është treguar i gatshëm për çdo lloj hetimi, pasi nuk ka asgjë për të fshehur, ndërsa është shprehur se prokuroria deri tani nuk ka paraqitur asnjë provë, nuk ka treguar se për cilën pasuri nuk i ka paguar taksat apo ka refuzuar të deklarojë pasurinë.

18 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)