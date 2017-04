“Big Brother”, Dona i thotë Musës: Qelbës i vogël që të dua shumë

Musa e Dona vazhdojnë me lojërat e zakonshme të dashurisë në krevatin e tyre. Musa thotë se është kurioze të bëjë një bisedë me Donën kur ajo të jetë serioze dhe me nerva, por nuk ja ka dalë mbanë deri më tani.

Ai i thotë se do të përpiqet që ta nxehë. “Do të të heq trurin fare!”, i thotë.

“Dordolec qelbës i vogël! Të dua shumë!”, ja kthen Dona duke i dhuruar një puthje.

“Të dua shumë edhe unë”, ja kthen Musa, që më pas e ka të vështirë t’i thotë “Ti je gjithçka e imja!”.

“Je të tërë çfarë kam!”, i thotë ai.

Dona që e kuptoi se çfarë donte të thone e korrigjon.

“Je gjithçka kam, thuhet”, i thotë ajo.

