Ekstradohet nga Athina shqiptari i dënuar me burgim të përjetshëm

Interpol Tirana ekstradon nga Athina një shqiptar të dënuar për vrasje. Perikli Marku, 53 vjeç, lindur në Shkodër, iu është dorëzuar autoriteteve shqiptare nën pranga. Ai është dënuar me burgim të përjetshëm, nga Gjykata e Lezhës, me 20 maj 2002 për kryerjen e veprës penale “Vrasje me dashje”.

Ndërkohë Gjykata e Lartë e ka dënuar me 16 vjet dhe 8 muaj në burg, për kryerjen e veprave penale “Vrasje në rrethana të tjera cilësuese”; dhe “Mbajtje pa leje e armëve luftarake”. Më datë 6 tetor 2000, rreth orës 15:00 në vendin e quajtur Lagjja e Spitalit – Lezhë, i pandehuri ka vrarë me armë zjarri (automatik) shtetasit B. A dhe B. Z. Që prej krimit të dyfishtë, Marku ishte arratisur drejt Greqisë dhe jetonte atje.

19 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)