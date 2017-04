Horoskopi – 19 prill 2017

Dashi

Nën ndikimin e madh të Marsit, planetit te dëshirave, të dashuruarit do kalojnë një ditë intensive dhe plot emocione. Herë pas here madje do i0u duket sikur jeni në një ëndërr. Beqaret nuk do jene gati te fillojnë lidhje serioze edhe për faktin se do kenë plot angazhime.

Demi

Do e riktheni harmoninë ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe te dashuruarit do të ndihen për mrekulli. Beqaret do bien koke e këmbë ne dashuri me një person qe me pare e kane neglizhuar e madje e kane share.

Binjakët

Do e kritikoni gjithë kohës partnerin tuaj sot dhe mund te linde ndonjë mosmarrëveshje mes jush. Mundohuni t’i shihni gjerat me më shume pozitivizëm. Beqaret do fillojnë një histori dashurie pasionante e cila do ua beje jetën te mrekullueshme.

Gaforrja

Duhet te flisni hapur për gjithçka sot me atë qe keni ne krah ne mënyrë qe t’i sqaroni njëherë e mire problemet qe keni pasur. Vetëm ne këtë mënyrë do jeni te qete. Beqaret do dashurohen koke e këmbë me një person qe sapo do e njohin dhe do duan menjëherë te fillojnë një lidhje.

Luani

Dite tejet e trazuar kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Asgjë nuk ka për te ecur sipas planeve qe keni bere. Beqaret do jene gjithë pretendime dhe nuk do mund te përqendrohen dot tek dikush. Po vazhduat kështu keni për te mbetur vetëm.

Virgjëresha

Venusi do jete i pozicionuar keq gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Shume prej demave te dashuruar do ndihen xheloze për ata qe janë beqare. Nga ana tjetër, te vetmuarit do kenë mundësi te krijojnë një lidhje afatgjate dhe mjaft emocionuese. Do ndiheni me mire se disa dite me pare.

Peshorja

Saturni do jete planeti qe do e influencoje se tepërmi jetën tuaj ne çift. Rezultati! Disa nuk do mund ta shmangin dot një krize ne çift, ndërsa disa te tjera do jene pak me te qete. Ruani gjakftohtësinë! Beqaret do jene gjithë kohës ne kërkim por nuk do arrijnë dot ta gjene personin e duhur.

Akrepi

Edhe pse jeta ne çift do jete paksa rutine gjate kësaj dite, probleme te mëdha nuk do keni. Si ju ashtu edhe partneri juaj do tregoheni te sjellshëm dhe te respektueshëm. Beqaret nuk duhet t’i shmangin menjëherë personat te cilët do t’ju thonë fjale te ëmbla. Njihuni njëherë me ta sepse asnjëherë nuk i dihet.

Shigjetari

Edhe pse gjerat ne çift do fillojnë te përmirësohen, nuk do përjetoni ende emocionet qe aq shume keni pritur. Shtojini dozat e fantazisë dhe guxoni te provoni emocione te reja. Beqaret do mërziten mjaft gjate kësaj dite duke qene se nuk do fillojnë dot një histori serioze dashurie. Influenca e planetëve ne planin financiar do jete e mire. Do e shtoni kapitalin.

Bricjapi

Do jeni te papërqendruar sot ju te dashuruarit dhe do e lini pas vete atë qe keni ne krah. Kujdes sepse dikush tjetër është duke pritur te gaboni për t’ua rrëmbyer. Beqaret do jene gjithë kohës ne ajër sot dhe nuk do e kenë mendjen për te filluar një lidhje.

Ujori

Gjate kësaj dite do tregoheni me te ngrohte dhe me tolerante me atë qe keni ne krah. Pritet te kaloni edhe disa momente pasionante gjate mbrëmjes. Beqaret do kenë mundësi te mëdha për te pasur takime te rëndësishme, me kusht qe ata te favorizojnë takimet.

Peshqit

Ata qe janë ne çift do tregohet me te hapur dhe me te disponueshme për partnerin e tyre gjate kësaj dite. Pritet qe momentet e zjarrta te shumëfishohen. Beqaret do vazhdojnë te kërkojnë ende personin ideal, por fatkeqësisht do jene pa fat.