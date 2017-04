Kërkesa PS-LSI, Bylykbashi: Kaloi afati, humbi e drejta!

Kërkesa që PS dhe LSI i kanë bërë KQZ për të shtyrë afatet e përcaktuara në Kodin Zgjedhor, se këto dy parti nuk bien dakord për koalicionin ka sjellë reagimin e deputetit, demokrat Oerd Bylykbashi.

Me anë të një postimi në rrjetin social FB, ai e quan këtë një gallatë idioteske. “Kjo është një e drejtë jo një detyrim. Kaloi afati, humbet e drejta. Fundja mund te garojnë tek e tek, pse mërziten? Peshkun që i qelb bishti erë mund t’ia shesin shqiptarëve përsëri bashkë edhe pa koalicion në zgjedhje”- shkruan ai.

Ai shigjeton Kryeministrin Edi Rama dhe kryeparlamentarin Ilir Meta se duan ta bëjnë Kodin Zgjedhor si ‘atë paçavuren që bënë për “Vettingun” ku nuk lanë procedurë e afat pa bërë çorap aq sa nuk merret vesh më llumi që kanë sajuar’.

Deputeti demokrat ironizon më tej kur thotë se u lodhën 10 vjet duke përmirësuar Kodin me konsensus dhe u lodh ODIHR duke rekomanduar të qartësojnë afatet, por se del Rama me Metën dhe me një shkrese me dy firma hedhin në erë një Kod me 84 vota.

Bylykbashi shton më tej se mbetet të shihet nëse KQZ do të këpusë “ndonjë kumbull doktrinare lapidare”.

Sipas tij, mund t’u shkojë në mend të nxjerrin një akt normativ të KQZ që kërkon 5 vota, por thotë se KQZ nuk e ndryshon dot ligjin dhe afatet e tij edhe sikur të votojë me 7 vota unanime.

Megjithatë, shprehet Bylykbashi, kur përfaqësuesit e qeverisë i thanë Gjykatës Kushtetuese se me akt normativ ndryshohet Kushtetuta, “mos u habisni që ndokujt mund t’i shkojë në mendje që me akt normativ ndryshohet ligji”.

Deputeti demokrat bën një sugjerim për PS dhe LSI, “Kërkoni një shkresë mbështetëse apo rekomandim për ndryshim afati andej nga ORMN (Ofiçina e Riparimit të Mjeteve të Ndërtimit) se kanë eksperiencë në ndryshime afatesh kushtetuese e ligjore. Ia morën dorën me “Vetingun” kur i duhej Ramës dhe ndryshuan afatet, rivendosën afatet, ndryshuan procedurat kushtetuese e ç’nuk rekomanduan”.

19 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)