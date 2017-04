Real-Bajern, mediat e huaja “masakrojnë” gjyqtarin Kassai

Crisitano Ronaldo dhe Viktor Kassai janë “lojtarët e mëdhenj” në shtypin europian. Në Gjermani ata janë “mallkim”, teksa portugezi shënoi mbrëmë tre gola, i ndihmuar edhe nga vendimet e arbitrit hungarez, që mori kritikat më të ashpra nga Italia.

Bild Fußball (Berlin) – “Mallkimi Cristiano! Është e hidhur. Bayern bie në çerekfinale të Ligës së Kampionëve kundër Realit. Superylli Cristiano Ronaldo shënoi tre gola për të përfunduar 4-2, pas kohës shtesë.

Süddeutsche Zeitung (Munich) – “Ronaldo shkatërron shpresat e Bayernit. Me pesë gola në të dyja çerekfinalet, lojtari i Real Madridit ka vendosur kualifikimin e të tijve. Sidoqoftë, arbitri luajti një rol kyç në rezultatin dramatik 4-2. Cristiano Ronaldo shënoi tre gola në “Bernabeu”, njëri prej të cilëve në pozicion jashtë loje (2-2)”.

Die Welt (Berlin) – Cristiano Ronaldo u bë makthi i Bayernit. Thuajse i vetëm, sulmuesi portugez eliminoi Bayernin nga Liga e Kampionëve. Ylli i Real Madridit shënoi pesë gola në të dyja ndeshjet. Trajneri i Real Madridit, Zinedine Zidane, pati fjalë emocionuese për të”.

Kicker.de (Nuremberg, Bavaria) – Cristiano Ronaldo përfundon ëndrrën e Bayernit në Champions. Pas disavantazhit 1-2, para tifozëve të vet, kampionët gjermanë ishin gati të bënin të papriturën ndaj Real Madridit, në çerekfinalen e kthimit, por do t’i thonin lamtumirë Ligës së Kampionëve, kur rezultati shkoi 4-2 në kohën shtesë. Lojtari vendimtar për Realin ishte përsëri Cristiano Ronaldo, i cili shënoi tre gola, më vendimtari prej tyre ishte “offside”.

Corriere dello Sport (Romë, Itali) – Skandal Real. Arbitri eliminon Bayernin e Ancelotti. Grotesk dëbimi nga fusha me karton të kuq i Vidal, ndërkohë që Casemiro është falur nga arbitri hungarez. Ronaldo bëri tripletë, por nënshkroi golin më vendimtar, që ishte “offside” e pastër. Farsë e Real Madridit”.

La Gazzetta dello Sport (Milano, Itali) – Ronaldo dhe helm. Arbitri Kassai ishte katastrofik. Bayern u la pa të drejtë me 10 lojtarë në fushë. Dy gola “offside” në favor të madrilenëve.L’Equipe (France) – Cristiano Ronaldo dërgon në gjysmëfinale të Champions-it Real Madridin, pas një ndeshjeje të çmendur kundër Bayern Munich. Gjithçka ndodhi në 120 minutave lojë. Ronaldo bëri tripletë, ndërsa arbitrimi i Viktor Kassai ishte i diskutueshëm”.

The Guardian (Angli) – Një “hat-trick” i diskutueshëm i Ronaldos rikthen në terezi Real Madridin. Portugezi shënoi dy gola “offside”, pasi Arturo Vidal u dërgua për fat të keq jashtë fushe me karton të kuq. Real Madridi ndëshkoi në kohë shtesë.

The Daily Telegraph (Angli) – Vendimet e arbitrit e shpërqendruan vëmendjen nga “hat-trick” i Cristiano Ronaldos. Një lojë e shkëlqyer, kaotike, dramatike, madje epike, por edhe jashtëzakonisht e diskutueshme. Ronaldo bëri histori, por brenda një viti do të ndjehet çfarë lloji ndeshjeje do të kishte qenë, nëse “VAR” do të ishte futur më pare në përdorim.

