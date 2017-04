Akuzohet për plagosje, arrestohet pas 2 vjetësh i dyshuari

Dyshohet për vrasja me dashje të mbetur në tentativë, arrestohet pas dy vjetësh 31-vjeçari. Ndak Adrian Gjebeshit (Merlika) 31 vjeç, banues në Krujë, gjykata ka vendosur masën e sigurisë “Arrest me burg” për shtetasin e mësipërm, pasi dyshohet të ketë kryer veprën penale të “Vrasjes me dashje” të mbetur në tentative” dhe “Mbajtjes pa leje të armëve në ambiente të hapura publike pa leje të organeve kompetente shtetërore.

Adrian Gjebeshi (Merlika) dyshohet si autor i ngjarjes së ndodhur më datë 05.10.2015, ku rreth orës 21:00, në lagjen Nr.1, në qendër të qytetit të Krujës, për motive të dobëta dyshohet se ka tentuar të vrasë me armë zjarri, duke e qëlluar dhe plagosur shtetasin E.N. 25 vjeç, banues në Krujë. Materialet i kaluan Prokurorisë së Krujë për veprime të mëtejshme.

20 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)