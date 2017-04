Historia e dashurisë mes një prostitute dhe priftit, rikthen Gjergj Xhuvanin

“Engjëjt janë larg”, është filmi I cili rikthen regjisorin Gjergj Xhuvani sërish në ekranin e kinemasë. Pas “Lindje Perëndim Lindje” I realizuar më 2008, një prej figurave të rëndësishme të kinemasë bashkëkohore shqiptare vjen me prodhimin më të fundit I cili pati premierën vjet në Prishtinë.

Filmit me të gjatë “Engjëjt janë larg”, me skenar e regji të Gjergj Xhuvanit, do të shfaqet nga data 27 prill do të shfaqet në kinemanë Millennium. Historia e në këtë film përqëndrohet tek lufta e Kosovës. Në mes të luftës më 1999 Mario një prift itakian refuzon të braktisë jetimët për të cilët kujdeset. Përtej Adriatikut Hana shumë tërheqëse, braktis jetën e saj si prostitutë dhe merr rrugën për në zonën e nxehtë të luftës në kërkim të vajzës së saj.

Kur Hana arrin në jetimoren e Marios ajo bëhet një nënë për fëmijët e tronditur nga lufta dhe një atraksion lind midis saj dhe njeriut të Zotit. Në role kryesore intepretojnë Teuta Krasniqi dhe Rinaldo Rocco. Filmi është bashkëprodhim i Shqipërisë, Kosovës e Italisë dhe është financuar nga Qendra Kinematografike e Shqipërisë dhe e Kosovës.Filmi zhvillohet në dy vija paralele që që mandej ndryshojnë dhe lidhen me kërcenimin, ku në fund, të gjithë protagonistet e filmit tregojnë fatin e tyre. Është një film për të gjitha moshat.Filmi është bashkëprodhim i On Produciton nga Shqipëria dhe Buka production nga Kosova, producentë janë Dritan Huçi dhe Fatmir Spahiu.Filmi është xhiruar nëpër vende të ndryshme, përfshirë edhe ato të Kosovës.

Alda Bardhyli

20 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)