Përshkallëzohet protesta e opozitës, Basha: Të hënën bllokojmë trafikun

Opozita ka vendosur që të përshkallëzojë protestat e saj në të gjithë vendin. Këtë njoftim e bëri të ditur nga çadra e protestës kreu i PD-së, Lulzim Basha, duke thënë se do të ketë një bllokim total të trafikut në të gjithë vendin.

“Në funksion të arritjes se këtij qëllimi madhor, opozita e bashkuar me në krye PD ka vendosur intensifikimin e protestës qytetare në të gjithë Shqipërinë. Të hënën të gjithë qytetarët shqiptarë, të bashkohemi në 11-12 në bllokimin total të trafikut kombëtar në të gjithë Shqipërinë

Të hënën nga ora 11-12, do të ketë një në bllokimin total të trafikut në të gjithë Shqipërinë. Ne duhet të bashkohemi të gjithë. Ky është vendimi i opozitë së bashkuar dhe kjo orë është një orë solidariteti. Kurrë më nuk do të ketë pazar as me interesat e Republikës së Vjetër, por qëndresë deri në hedhjen e themelit të Republikës së Re.

Por është edhe fillimi i një aksioni politik që do të përshkallëzohet për të kulmuar me një tjetër kulm me datën 7 maj, për të mos ia dorëzuar më Kavajën krimit dhe për t’i thënë ‘Ndal krimit!’ dhe kriminelëve në Kavajë dhe në të gjithë Shqipërinë. Kushtetuta është instrument për të garantuar të drejtat dhe liritë e qytetarëve”, tha Basha.

20 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)