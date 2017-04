Rama me të rinjtë e Kukësit: Popullit nuk i duhen politikanë që ngujohen

Kryeministri i vendit Edi Rama ka takuar nga afër të rinjtë që votojnë për herë të parë në Kukës. Rama u premtoi më shumë punë, më shumë mirëqenie dhe një rrugë drejt Europës.

“Ashtu siç ne po luftojmë me mish e me shpirt për drejtësinë ashtu do luftojmë me mish e me shpirt për t’ju dhënë familjeve tuaja një perspektive, juve një perspektivë. Përderisa vëllezërit motrat tuaja që kanë ikur ja dalin, përse mos t’ia dalim të gjithë këtu. Janë shumë pak 3 vite e gjysmë për të ndërtuar atë që u shkatërrua në 23 vite, por për të kuptuar se ne jemi njerëzit e duhur, dhamë provën se ky vend mund të bëhet. Policët nuk hanë fara në kryqëzim dhe ndalojnë çdo njeri dhe ju shtrijnë kapelën për lekë”, tha kryeministri.

Rama foli edhe për protestën e opozitës duke ripërsëritur se PD është ngujuar në çadër nga frika ë drejtësisë.

“Opozita është ngujuar në çadër sepse ka frikë nga drejtësia. Dhe frika është këshilltari me i keq. Politikanë që ngujohen se kanë frikë të përballen me drejtësinë nuk i duhen dreqit, e jo më popullit. Nëse PD nuk vjen në zgjedhje ne do të marrim përsipër barrën që t’i përfaqësojmë edhe ata. PD mori vijimësisht një besim të madh me votë këtu në Kukës dhe Tropojë, por u desh që të vinte PS që të bëhen 1100 legalizime. Ne nuk i pamë shtëpitë e prindërve tuaj, sipas ngjyrave, por i pamë të gjithë njësoj”,- shtoi Rama.

21 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)