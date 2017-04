Basha: Asnjë pazar politik me postin e presidentit, ai i takon popullit...

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha në fjalën e tij të përditshme para mbështetëse të PD në çadrën e ngritur para kryeministrisë, i ka bërë me dije kryeministri se opozita nuk do të pranojë asnjë pazar politik me postin e presidentit në kurriz të kauzës popullore për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Sipas Bashës, në republikën e re që do të dalë pas fitores së pashmangshme të kauzës së opozitës, që sipas tij është kauza e çdo qytetari shqiptar, presidenti do t’i takojë popullit dhe do të zgjidhet drejtpërdrejt prej popullit.

“Republika e vjetër kërkon të manipulojë zgjedhjet, por në zgjedhjet e lira gjykimi do të jetë i pamëshirshëm. Tani kanë nxjerrë në tregun e gjësë së gjallë si të ishte viç, postin e presidentit të republikës, për të joshur opozitën që të braktisë kauzën e popullit dhe opozitës. Opozita nuk pranon asnjë pazar politik në kurriz të zgjedhjeve të lia me postin e presidentit të republikës. Presidenti për republikën e re i takon popullit dhe do të zgjidhet vetëm prej tij. Rama hesht prej 24 orësh se është futur populli në mes dhe populli e prish pazarin. Në projektin e Ramës vetëm populli nuk figuron, gjithçka për karrigen e tij”, tha Basha.

22 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)