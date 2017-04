Erion Braçe sulmon Bashën: Luli, një budalla legjendar!

Kriza politike ka bërë që dhe fjalimet e politikanëve të jenë të ashpra dhe të mbushura me fyerje dhe kërcënime ndaj rivalëve politike.

Deputeti i PS-së, Erion Braçe në një postim në “Facebook” ka shpërthyer në akuza ndaj kreut të PD-së.

“Ky është “budalla legjendar”! Domethënë, Budallai i Tiranës që nuk lë popullin të votojë, kërkon llogari: Pse heshtni për zgjedhjen e presidentit nga populli?! Lul nuk ka të dytë, veç një dhe budalla!”,- shkruan Braçe në Facebook.

Në një tjetër postim Braçe shkruan se rrugët nuk po i bllokohen Edi Ramës por popullit dhe se këtë do ketë përballë në vend të policisë. Deputeti socialist akuzon opozitën për bllokimin e drejtësisë, Kushtetutës dhe ekonomisë.

“Këtë vend ju, ti mbi të gjitha e urren, thjesht e përdor për ambicien tënde për t’u kthyer edhe një herë të vjedhësh e të vrasësh, e përdor thjesht si mburojën tënde nga drejtësia që duhet të vijë edhe për ty, edhe për ju! Të hënë edhe një herë do jeni përballë ju dhe populli, as policia e as ushtria, ju-hajdutët dhe vrasësit, nga ish-kryeministri deri tek faturuesi i sistemit tuaj zhvatës dhe populli, viktima juaj e përhershme, por edhe varrmihësi yt, juaji! Pas të hënës është e martë dhe është dita e drejtësisë!, e mbyll postimin Braçe.

22 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)