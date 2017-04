Horoskopi – 22 prill 2017

DASHI

Falë influencës së Venusit, sektori profesional do jetë më i privilegjuari gjatë kësaj dite. Kjo nuk do të thotë që dashuria nuk do ketë probleme, por nuk do i kushtoni rëndësinë e duhur.

DEMI

Venusi dhe Marsi iu premton një ditë të këndshme dhe të mbushur me emocione. Nëse jeni një lidhje të qëndrueshme do merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen.

BINJAKET

Nëse doni të ruani harmoninë në çift duhet të bëni pak më tepër lëshime ndaj partnerit tuaj. Mos e kritikoni atë në çdo moment sepse mund të keni probleme.

GAFORRJA

Jeta juaj në çift do jetë shumë e këndshme gjatë sot. Do ia kaloni mirë me partnerin dhe do argëtoheni mjaft së bashku.

LUANI

Jeta në çift nuk rrezikon të ketë asnjë problem. Do kuptoheni mirë me atë që keni në krah dhe do dëshironi të qëndroni sa më tepër kohë pranë tij.

VIRGJERESHA

Do ndiheni nervozë në jetën tuaj në çift dhe nuk do e toleroni aspak partnerin. Kujdes, nëse nuk bëni disa tolerime do keni vërtet goxha probleme.

PESHORJA

Mos u habisni nëse partneri do ankohet për sjelljen tuaj këtë ditë. Do bëni skena të shumta xhelozie dhe do dëshironi ta mbani atë si në burg.

AKREPI

Gjatë kësaj dite do keni më shumë se kurrë nevojë për qëndrueshmëri dhe ngrohtësi në çift. Partneri do ua plotësojë dëshirat dhe do iu bëjë të ndiheni mirë.

SHIGJETARI

Çiftet do jenë të privilegjuarit e yjeve sot. Dashura do shkojë më së miri dhe do ndiheni të plotësuar. Herë pas here do jeni mjaft euforike.

BRICJAPI

Marrëdhënia në çift do jetë më e kënaqshme gjatë kësaj dite. Bëni vetëm kujdes të mos dominoni mbi tjetrin sepse në këtë mënyrë mund të lindin debate.

UJORI

Klima në jetën në çift do jetë shumë e trazuar sot. Bëni kujdes me gjithçka që do i thoni partnerit. Mos e teproni as me skenat e kota të xhelozisë sepse edhe durimi i tij do ketë një kufi.

PESHQIT

Jeta juaj në çift do e rifitojë energjinë dhe bukurinë. Do ndiheni më së miri pranë atij që keni në krah dhe do përjetoni emocione të reja.