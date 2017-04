Kosovari i kërkuar në Francë arrestohet në Qafë-Morinë

Policia Kufitare në Qafë Morinë arrestoi një shtetas kosovar me qëllim ekstradimi, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Behar Kolukaj, 27 vjeç, banues në Vërmic, Kosovë u kap në hyrje të SPK., Qafë- Morinë, Tropojë, ku gjatë regjistrimit në sistem, rezultoj shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar’, nga Interpol Franca.

Policia sqaron se Gjykata Savoie në Francë, me datë 18.06.2015, ka caktuar masën e siguris “Arrest me burg”, ndaj këtij shtetasi, për veprat penale “Vjedhje me armë” dhe “Rrëmbim dhe heqje e paligjshme e lirisë“. Materialet do ti kalojnë për veprime të mëtejshme, Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tropojë.

22 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)