Kotelja qe ju hipnotizon me sytë e saj

Kjo është Pam Pam, kotelja me sytë më të mahnitshëm që ju keni parë ndonjëherë. Arsyeja që Pam Pam ka sy të tillë është për shkak të një gjendje shëndetësore të quajtur heterokromia iridis. Kjo shkaktohet nga anomalia e irisit, ku njëri sy ka ngjyrë të ndryshme nga syri tjetër. Një tjetër gjendje, e quajtur heterokormia segmentale sjell ngjyra të ndryshme në të njëjtin sy. Pam Pam nuk ka asnjë problem me shëndetin, pavarësisht nga gjendja që është prekur. Ajo është një kotele që të gjithë do ta donin ta kishin në shtëpi.

22 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)