Ministrja Ekonomi, vizitë në Pyllin e Fazanëve, Maliq

Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, znj. Milva Ekonomi zhvilloi sot një vizitë në rajonin e Korçës në kuadrin e turit të vizitave të saj në terren për t’u takuar me sipërmarrës për t’u njohur me shqetësimet e bizneseve, por dhe për të promovuar zona dhe rajone të ndryshme turistike.

Para vizitës në Korçë, Ministrja u ndal në Maliq, pikërisht në Pyllin e Fazanëve, që ndodhet në fshatin Drithas i poshtëm, pjesë e bashkisë së Maliqit. Pylli ka një sipërfaqe 46 hektarë dhe në 1960 është shpallur monument natyror dhe tashmë është nën administrim e zonave të mbrojtura pranë Ministrisë së Mjedisit. Ministrja Ekonomi duke vizituar këtë pyll, së bashku dhe me zv/kryeministrin Niko Peleshi tha se dhe turizmi natyror mund të shfrytëzohet për zhvilluar këto zona, dhe për t’i kthyer në atraksione turistike. Vizita në këtë park natyror përkonte me një ditë të shënuar që është dita e Tokës 22 prilli, një ditë ku gjithë bota thekson se sa të rëndësishëm janë pyjet, si oksigjeni i jetës në tokë, sa e rëndësishme është mbrojtja e pasurive natyrore dhe si duhet mbrojtur planeti nga kërcënimet e shumta të kohës së globalizimit. Ministrja Ekonomi theksoi se ka një ndërgjegjësim për mbrojtjen e parqeve natyrore nga vetë shqiptarët dhe një tregues për këtë ishte se në 2016 vizitat ne parqet natyrore të Shqipërisë shënuan një rritje me 3.3 herë më shumë se vitin e kaluar dhe vizitorët vendas tejkaluan ata të huaj.

22 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)