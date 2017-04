Presidenti i ri, Blushi: Palët po fyejnë popullin, LIBRA do futet në zgjedhje

Kryetari dhe deputeti i LIBRA-s, Ben Blushi tha se ajo që po ndodh më Presidentin e ri është një fyerje dhe poshtërim që po i bëhet popullit shqiptar, por edhe figurës së presidentit. Sipas Blushit, Rilindja po e komprometon procesin e zgjedhjes së Presidentit për të zgjidhur krizën e koalicionit. Këto deklarata, ai i bëri gjatë vizitës së tij në Korçë, ku ishte për të hartuar listat e deputetëve në këtë qark. Ndërkohë, Ben Blushi tha se LIBRA në çdo rast do të jetë pjesë e zgjedhjeve, ndërsa bëri thirrje për zgjidhje të krizës me dialog.

“Kjo që po ndodh me Presidentin është fyerje dhe poshtërim për popullin shqiptar të cilit do ti japin një president të pamerituar, nëse do ti japin një president para zgjedhjeve. Një poshtërim për figurën e presidentit kushdo qoftë ai. Është një nëpërkëmbje, një poshtërim i institucionit më të lartë kushtetues të Shqipërisë duke e konsideruar si një nëpunës të thjeshtë që mund të zgjidhet 3 minuta përpara votimit.

Rilindja po e komprometon këtë proces duke e kthyer në një pazar me aleatët e vet në pushtet. Pra kjo është një lojë pushteti, dhe në një mënyrë për të zgjidhur krizën e koalicionit. Të shohim dhe këtë javë çfarë do të ndodhi dhe sigurisht, pavarësisht nga kjo shija është shumë e keqe, po poshtërohet institucioni i Presidentit për shkaqe të ulëta banale të zgjidhjes së aferave dhe pazareve të këtij koalicioni.

Blushi: Libra do marrë pjesë në zgjedhje

Blushi: LIBRA është konform kushtetutës në këtë rast. Ka vendosur të marrë pjesë në zgjedhje. Është regjistruar në KQZ, pavarësisht se është e vetmja parti që nuk ka përgjigje nga KQZ. Për ti paraprirë çdo hileje të KQZ kemi marrë 10 – 11 mijë firma, të cilat do ti hojmë nëse kjo është e nevojshme, në fund të javës tjetër kur skadon afati i fundit për regjistrimin e kandidatëve në zgjedhje. Prandaj jam sot këtu për të hartuar listat e kandidatëve të Korçës dhe të gjithë qarkut, për të bërë të mundur të kemi një prezantim të mirë në zgjedhje ku do të shkojë partia e njerëzve të zakonshëm. Këto zgjedhje do e vazhdojnë krizën, pas këtyre zgjedhjeve do kemi prap krizë. Ne hymë në zgjedhje për ta zgjidhur krizën për ti dhënë shqiptarëve një mundësi një alternativë të re dhe për shkak se për çdo parti është detyrim të hyjë në zgjedhje. Nëse partitë nuk hyjnë në zgjidhje ato janë shoqata. LIBRA është një parti, nuk është një shoqatë. Pavarësisht sakrificave, partitë lindin për të garuar dhe për të kërkuar vota dhe ky është një projekt afatgjatë i cili do të ketë sukses. LIBRA është e përgatitur për të shkuar në zgjedhje në çdo rast, nuk ka alternativë tjetër. Ne nuk kemi ndërmend të jemi pjesë e tre çadrave që kanë bllokuar bulevardin e Tiranës dhe rrugën e integrimit në BE e kanë bllokuar tre kërpudha, Rilindja PS dhe LSI.

22 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)