Propozimi i Idrizit: Gratë të zgjidhin krizën politike, politikanët dështuan

Kreu i PDIU, Shpëtim Idrizi gjatë një takimi me Konventën e Gruas së PDIU-së, deklaroi se vetëm gratë mund të kontribuonin realisht për ti dhënë fund krizës politike, gjë që sipas tij politikanët dështuan ta bënin.

“Ne kemi propozuar një pakt kombëtar, të dakordësuar nga të gjithë forcat politike. I kërkuam edhe Presidentit të thërrasë një tryezë mes të gjitha partive, që të ishim sa më racional. Është vetëm çështje vullneti. Unë sot e kam një propozim, që do të jetë i fundit i PDIU-së. Sot propozoj që të hënën të mblidhen të gjitha forumet e grave të të gjitha partive, PD, PS, PDIU etj., e t’ia lëmë atyre në dorë se ato do e gjejnë me siguri një zgjidhje. Jam i bindur që këto paqartësi në këtë krizë, veç gruaja mund t’ia japi një zgjidhje”, u shpreh Idrizi.

Idirizi u shpreh skeptik për një zgjidhje të mundshme nga ndërkombëtarët, kur theksoi se jo gjithnjë zgjidhja duhet të vijë nga jashtë.

“Para se të presim që të vijnë të huajt nga jashtë, unë nuk e imagjinoj dot se përse krizat duhet të vijnë të na i zgjidhin të huajt, siç ndodhi në ’97 apo siç ndodhi para 4 vitesh nga krokodili. Nuk e dimë cila kafshë do na e gjejë zgjidhjen tani. Ne nuk po zihemi për mustaqet e Çelos, se mua kështu më duken të gjitha çështjet e ngritura tani”, tha Idrizi.

23 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)