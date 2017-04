Rama: Ata që bënë ’97-ën janë në çadër, historia nuk do përsëritet

Kryeministri Edi Rama në një takim të zhvilluar ditën e sotme me të rinj të Gjirokastrës që votojnë për herë të parë u bariu thirrje që të votojnë më 18 qershor dhe t’ua kërkojë këtë gjë edhe miqve apo të afërmve të tyre, pasi këto zgjedhje sipas Ramës përcaktojnë drejtimin që do të ketë Shqipëria dhe një kthim pas në këto momente do të ishte humbja për një gjeneratë të tërë.

“Çdo shqiptar e ndjen domosdoshmërinë për të shembur murin e padrejtësisë. Gjykatat e këtij vendi janë një pazar ku të drejtat e njerëzve tregtohen si të ishin gjë e gjallë. Nëse duam të rrisim ekonominë dhe punësimin, duhet të pushojmë nga puna gjykatësit e korruptuar. Ata pengojnë vënien në vend të drejtës së pronës. Janë ata armiku numër 1 i Partisë Socialiste. Nuk do të tërhiqemi jo vetëm përpara çadrës, por as përpara presioneve e shantazheve”, tha Rama.

Rama tha sërish se e vetmja arsye pse PD është mbyllur në çadër është frika nga drejtësia. Ata që janë sot në çadër, tha Rama janë të njëjtë që bënë 1997-ën. Ne jemi këtu që të mos lejojmë të përsëritet ’97-ta”.

22 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)