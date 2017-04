Skënderbeu, mbrojta e titullit kalon nga Laçi

Mbrojtja e titullit kalon nga Laçi për Skënderbeun. Kampionët e 6 viteve të fundit do të synojnë vazhdimësinë përballë kurbinsave në transfertë. Edhe pse vijnë në këtë ndeshje pas 4 fitoreve radhazi mes Kupës së Shqipërisë dhe kampionatit, korçarët i kanë të ndaluar hapat falsë nëse dëshirojnë të rikuperojnë 3 pikët disavantazh ndaj Kukësit dhe Partizanit për të shpresuar deri në fund se mund të jenë sërish ata skuadra kampione në kategorinë Superiore.

Përballë Laçit që ka nevojë urgjente për pikë, misioni për të marrë tre pikët e radhës nuk do të jetë i thjeshtë për skuadrën e Dajës, që gjithsesi do të kërkojë të shfrytëzojë formën fantastike të Liridon Latifit për të marrë një tjetër fitore me peshë në transfertë pas atyre ndaj Flamurtarit në kampionat dhe Teutës në Kupë. Laçi është një nga fushat më të vështira për pjesën më të madhe të skuadrave të Superiores por jo për Skënderbeun që ka fituar 3 ndeshjet e fundit të kampionatit që ka luajtur në shtëpinë e kurbinasve.

Lilaj dhe Idrizaj do të jenë dy mungesat e vetme të kampionëve në këtë sfidë, me Osmanin që do të rreshtohet edhe njëherë tjetër nga trajneri Ilir Daja në qendër të mesfushës në rolin e shkatërruesit. Në sulm Xhejms dhe Latifi nga krahët do të mbështesin Hamdi Salihin. Po mendon një formacion ndryshe për sfidën ndaj korçarëve edhe trajneri i skuadrës kurbinase Bledar Sinella, i cili në këtë takim nuk do të ketë në dispozicion Bruno Lulajn. Fjoart Jonuzi me shumë gjasa, do të rikthehet në mesfushë ndërsa në sulm pritet të luajë i vetëm ganezi Mensah. Ishin pikërisht korçarët që këtë sezon eliminuan Laçin nga Kupa e Shqipërisë. Kjo sfidë ka shumë të panjohura brenda dhe pavarësisht se Skënderbeu hyn si favorit do të jetë fusha e lojës që do tregojë gjithçka.

22 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)