Veliaj prezanton transformimin e Tiranës në eventin TEDx

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ishte i ftuar pak ditë më parë në Vitoria-Gasteiz të Spanjës, ku edhe mbajti një ligjëratë në eventin TEDx, rrjeti ndërkombëtar më prestigjoz i folësve publikë, për të prezantuar modelin e suksesshëm të ndryshimit që ka pësuar kryeqyteti shqiptar, në këto dy vite, dhe se si fëmijët janë protagonistët kryesorë dhe fuqia e këtij transformimi.

Prezantimi i tij me titull “Superheronjtë urbanë: Një qytet i transformuar nga fëmijët”, i cili u prit me duartrokitje nga të pranishmit, u përqendrua në nevojën që kishte Tirana për të ndryshuar për shkak të vështirësive, të cilat kërkonin zgjidhje të menjëhershme si trafiku, ndotja, ndërtimet e paligjshme, mungesa e çerdheve dhe e kopshteve etj, dhe se si dëshira e fëmijëve për ndryshim ishte energjia që e çoi përpara transformimin e Tiranës.

“Kur ne u zgjodhëm për të drejtuar, ishte shumë emocionuese që pasi kishim drejtuar një fushatë shumë argëtuese, plot me energji pozitive, erdhi dita e parë e punës. Po tani çfarë do të bëjmë, nga do t’ia nisim? Kur je duke drejtuar një qytet, të gjithë përpiqen të të japin mendje sesi mund të bëhen gjërat, por nëse ti nuk ke miliarda euro, nuk je anëtar i Bashkimit Europian, nuk ke mbështetje nga jashtë, nga t’ia nisësh?”, tha Veliaj, duke nënvizuar se situata u përballua falë këmbënguljes për t’i shkuar deri në fund nismave dhe mbështetjes së pakufishme të fëmijëve.

Kreu i Bashkisë solli në vëmendje disa shembuj të suksesshëm që sollën ndryshim të dukshëm në kryeqytet, qoftë në infrastrukturë, ashtu edhe në ofrimin e shërbimeve më cilësore. Rikonstruksioni i kopshteve dhe çerdheve, të cilat ishin në një gjendje të mjerueshme në vitin 2015, ishte një nga nismat e para të Bashkisë së Tiranës që prodhoi energji pozitive, që fëmijët të rriteshin në mjedise komode. “Atëherë them le të lëshojmë një alarm SOS në qytet. Jemi trokë, por le të mos heqim dorë. Pse të mos telefonojmë çdo kompani në qytet, çdo dizajner, arkitekt, pse të mos thërrasim studentët e rinj, të cilët kanë energji, kanë talent dhe duan të ndihmojnë. Kështu organizuam fushatën “Adopto një kopësht”. Në krye të pak javëve, kopshtet u bënë. Kur të gjithë u bashkuan, shpenzuam 0 para, por morëm shumë energji, të cilën qyteti ua ktheu fëmijëve”, tha Veliaj, duke shtuar se tashmë kërkesa për të regjistruar fëmijët në kopshtet shtetërore është më e lartë se ata që parapëlqejnë ato private.

“Kur i pyesim njerëzit: Cili e do ndryshimin? Të gjithë thonë: Unë e dua ndryshimin! Kjo tingëllon si diçka e shkëlqyer. Por, pastaj i pyet njerëzit: Kush do të ndyshojë? Dhe njerëzit stepen dhe thonë: Le të ndryshojë ky i pari, ose le të ndryshojë ajo e para, unë do ndryshoj më vonë. Kurse fëmijët nuk e thonë këtë; fëmijët e duan ndryshimin dhe duan të ndryshojnë. Ndaj, përgjigja që morëm prej tyre ishte fantastike. Tani kemi 11 kërkesa për çdo 1 vend të lirë në kopshtet e Tiranës, ndërkohë që më përpara mezi e mbushnim një kopësht shtetëror, pasi të gjithë synonin kopshte private”, tha Veliaj.

Eventet TEDx janë shumë të njohura në botë dhe organizohen çdo vit. Ato bëjnë bashkë njerëz të njohur nga e gjithë bota, politikanë, studiues, muzikantë, shkencëtarë, arkitektë etj, të cilët me fjalimet e tyre frymëzuese sjellin eksperienca të ndryshme për çështje të ndryshme. Eventet TEDx regjistrohen dhe shfaqen falas për publikun e gjerë, si një mënyrë për të nxitur diskutim, bashkëveprim dhe ide.

22 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)