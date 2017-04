Ambasadori francez në Prishtinë: Ndaj Haradinajt, akuza të reja

Ambasadori francez në Kosovë deklaron se Ramush Haradinaj po mbahet ende në Francë, jo për akuzat për të cilat është shpallur i pafajshëm nga drejtësia ndërkombëtare, por për disa akuza të reja të ngritura nga Serbia.

Në lidhje me këtë deklaratë ka reaguar kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për degën e Prishtinës, Avni Arifi, sipas të cilit, Gjykata e Colmarit në Francë duhet të informohet se në Kosovë nuk ka pasur luftë pas vitit 2004.

Deklaratatat e ambasadorit francez u bënë gjatë një bashkëbisedimi me studentë, ku komentoi edhe kushtet e liberalizimit të vizave për Kosovën.

“Vlerësoj se nuk duhet të ketë vështirësi për demarkacionin me një shtet mik, siç është Mali i Zi. Askush nuk ka parashtruar kusht për demarkacionin me Serbinë, sepse e dimë që ajo nuk do të ishte realiste dhe, nëse ky kusht nuk është plotësuar, atëherë pyesni deputetët tuaj dhe mos kërkoni përgjigje nga BE-ja, sepse në Parlamentin e Kosovës nuk voton BE-ja, por votojnë të zgjedhurit tuaj. Prandaj, nëse jeni të shqetësuar përse nuk është plotësuar ky kusht, atëherë e keni adresën se ku të drejtoheni”, tha ambasadori Chabert.



23 prill 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH