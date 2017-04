Basha: Nesër bllokim total të transportit, do jemi paqësorë

Kreu demokrat Lulzim Basha deklaroi nga çadra së protesta e nesërme do të jetë madhështore, por paqësore. Ai theksoi se nga pora 11.00 deri në 12.00 do të ketë bllokim total të transportit.

Sipas tij, kushdo që përpiqet që të pengojë protestën do të përballet me dënimet përkatëse.

“Ju i digjnit gomat, thyenit shishe, ushtronit dhunë. Dhunë në protestën tonë nuk ka e nuk ka për të pasur. Dhuna është tipar i frikacakëve, këtu jemi të gjithë njerëz të kurajës. Do vëzhgoheni e regjistroheni nga toka e ajri, do përballeni me forcën e plotë të ligjit, nëse guxoni të prekni qytetarët. Tani ligji kërkon që policia të njoftohet dhe jo të japë leje. E paprecedentë, keqpërdorimi politik që i bën policisë Edi Rama.

Nuk mund të ketë zgjedhje të lira me një polici të bërë zaptuar nga pushteti, krimi e droga. Nesër bashkohemi midis orës 11 dhe 12 të gjithë bashkë, të rinj e të reja, artistë, sportistë, gazetarë do të jenë aty me ne”, deklaroi Basha.

