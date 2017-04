Big Brother, tre çifte në nominim

Musa me Donën, Kei me Vivin dhe Olsi me Fiorentinën janë tre çiftet që shkojnë në nominim për këtë javë pas përzgjedhjes së vetë banorëve.

Kështu:

Danjeli me Fotininë votuan Musanë me Donën dhe Olsin me Fiorentinën.

Kei dhe Vivi nominuan Musanë dhe Donën dhe Olsin me Fiorentinën.

Xheni dhe Benardi nominuan Armelën me Damianon dhe Kein me Vivin.

Damiano dhe Armela nominuan Musën me Donën dhe Olsin me Fiorentinën.

Lupçe dhe Katerina nominuan Olsin me Fiorentinën dhe Kein me Vivin.

Dona me Musën nominuan Kein dhe Vivin bashkë me Fotininë dhe Danjelin.

Olsi dhe Fiorentina nominuan Damianon me Armelën dhe Kein me Vivin.

Votoni çiftin që doni të largoni nga shtëpia në numrat: 56666 nga Shqipëria dhe 55099 nga Kosova!

23 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)