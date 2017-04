Bushati: Basha po bën diversion me BE dhe SHBA

Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka akuzuar nga Shkodra kreun e opozitës Lulzim Basha se po bën diversion me BE dhe SHBA. Përpara mediave, Bushati komentoi edhe rreth mesazheve që mori nga Uashingtoni gjatë vizitës së tij në SHBA. “Mesazhi i dhënë nga zyrtarët amerikane për futjen në zgjedhje ishte i qartë, sikundër edhe për përfundimin e reformës në drejtësi e cila është investim politik, teknik e financiar i BE dhe SHBA.

Lulzim Basha ka zgjedhur që të bëjë diversion me BE-në dhe SHBA-të”, tha Bushati. Sipas Bushatit, qytetarët shqiptarë presin që PD të jetë prezent në 18 qershor. “PD ka 3 vjet që kërkon zgjedhje te parakohshme dhe tani do shtyrje të tyre. Lulzim Basha ka zgjedhur rrugën e paligjshmërisë. PD lindi si forca e shpresës, sot ka zgjedhur që të çojë veten në vetëvrasje politike”, e mbylli fjalën shefi i diplomacisë shqiptare.

23 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)