Horoskopi-23 prill 2017

Dashi

Jeni duke u marre me disa projekte paralele keshtu qe mos humbni vemendjen me gjera te tjera qe nuk jane ne interesin tuaj per momentin.

Demi

Nuk doni te hiqni dore nga planet qe keni bere per sot keshtu qe do te impenjoheni qe gjithcka te shkoje sipas variantit tuaj.

Binjakët

Neglizhimi I disa ceshtjeve praktike sot mund te vene ne rrezik gjithcka keni organizuar deri me tash. Duhet te sqaroni keqkuptimet.

Gaforrja

Nese zgjoheni heret sot do ta merrni diten me me optimizem dhe do te arrini te zgjidhni cdo problem qe mund tju dale perpara.

Luani

E rendesishme eshte te jeni vetvetja dhe kjo nuk do te thote te pershtateni me te tjeret dhe te mundoheni te ndryshoni karakterin tuaj.

Virgjeresha

Keni zgjedhur nje menyre disi te pazakonte veprimi dhe kjo nuk eshte ne natyren tuaj. Do te habisni personat prane jush.

Peshorja

Keni ndjekur nje keshille te gabuar qe ju dhane dhe tani jeni penduar. Ju ishit nisur ne mirebesim megjithese te tjeret perfituan.

Akrepi

Qellimet tuaja jane te dukshme nga te tjeret keshtu qe askush nuk do te zihet ne befasi nga ato qe mendoni ose beni.

Shigjetari

Vertet mund te keni gabuar ne te kaluaren por kjo nuk do te thote qe do te vazhdoni ta perserisni. Ata qe ju mbeshtesin nuk do ta vene re kete detaj.

Bricjapi

Ndonje ceshtje e vogel e pazgjidhur mund tju irritoje shume sot. Duke pare dhe gjendjen tuaj te ndjeshme keto kohe, do te perjetoni mjaft stres.

Ujori

Megjithese dita e sotme do te kete ulje ngritje humori, nese do te merrni nje sjellje positive cdo gje do te kthehet ne favorin tuaj.

Peshqit

Sot mund ta shfrytezoni qetesisht kohen tuaj te lire, duke biseduar me nje mik ose duke ftuar dike qe nuk e shihni prej kohesh per dreke.