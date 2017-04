Kryesueset, lumë golash. Partizani i bën pesë Teutës

Pas fitoreve me shumë gola të Kukësit dhe Skënderbeut, edhe Partizani bën të njëjtën gjë ndaj Teutës.

Me këtë fitore, Partizani i bashkohet Kukësit në krye të renditjes, me 62 pikë, 3 më tepër se Skënderbeu i vendit të tretë. Pikërisht të kuqtë, Kukësi dhe korçarët, janë duke zhvilluar një garë mjaft interesante, për titullin kampion, kur kanë mbetur edhe 6 javë nga fundi i kampionatit.

Javën e ardhëshme, Partizani do të luajë derbin me Tiranën, Skënderbeu do të udhëtojë në Gjirokastër dhe Kukësi do të presë Laçin.



23 prill 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH