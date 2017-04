Kukësi e Skënderbeu bëjnë detyrën

Tirana rezistoi vetëm një pjesë loje në Kukës, sepse më pas vendasit arritën të shënojnë katër herë dhe të siglojnë rezultatin 4-1.

Sulmuesit e Skënderbeut bënë autokritikë në Laç dhe shënuan plot 5 gola ndaj vendasve, tre herë me Latifin dhe një me Xhejms dhe të fundit me Salihin, ndërsa vendasit shënuan golin e nderit me anë të Mensah.

Korçarët e mbyllën pjesën e parë me avantazhin e thellë 0-3 dhe nuk e diskutuan për asnjë çast fitoren në takimin e sotëm. Me këtë fitore, Skënderbeu shkon përkohësisht në vend të dytë, në pritje të ndeshjes midis Teutës dhe Partizanit.

Nga ana tjetër, laçianët janë parakaluar në renditje nga Flamurtari, në luftën për të mos rënë nga Superliga.

23 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)