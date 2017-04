Presidencialet, Franca voton nën frikën e terrorizmit

Në Francë sot kanë filluar votimet për zgjedhjet presidenciale nën masa të shtuara të sigurisë. Ky është rundi i parë i zgjedhjeve të cilat konsiderohet se mund të kenë implikime të mëdha politike, përfshirë të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe raportet e perëndimit me Rusinë.

Afro 60 mijë vendvotime janë hapur në orën 8 të mëngjesit. Autoritetet kanë thënë se janë aktivizuar afro 50 mijë policë dhe 7 mijë ushtarë në ditën e zgjedhjeve, për t’i mbrojtur votuesit në gjithë vendin, ku ende mbretëron gjendje emergjente, pas një serie të sulmeve nga të cilat prej vitit 2015 janë vrarë më se 230 vetë.

Sipas hulumtimeve të opinionit, kandidati i qendrës, Emmanuel Macron, dhe liderja e së djathtës ekstreme, Marine Le Pen, janë favoritë në rundin e parë të zgjedhjeve, megjithëqë kandidati konservator, Francois Fillon, dhe politikani i së majtës ekstreme, Jean-Luc Melenchon, po ashtu, konsiderohet se kanë gjasë për tu kualifikuar në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 7 maj.

Sondazhet shohin 4 kandidatë, Le Pen, Melenchon, Fillon dhe Macron, në fletën e votimit dhe të gjithë me mundësinë e një balotazhi. Ndërkohë efektivët e sigurisë franceze në vigjilencë maksimale mbi rrezikun xhihadist.

Në javën e fundit sondahzet kanë treguar një thellim të distancës mes kandidatit të pavarur të qendrës Emmanuel Macron dhe lideres ultra të djathtë, Marine Le Pen, konservatorit François Fillon dhe kandidatit të majtë radikal Jean- Luc Melenchon që është ndalur pak. Sipas mesatares së 11 sondazheve në ditët e fundit, që janë bërë para sulmit të Chamsps Elysees, Macron ka 23%, i ndjekur nga Le Pen me 22.4 %, Fillon me 20% dhe Melenchon me 18.5%. Marzhi i gabimit është me 2-3 pikë.

23 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)