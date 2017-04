Shkodër, sekuestrohen 48 kg kanabis; në kërkim poseduesit

Policia e Shkodrës ka sekuestruar një sasi prej 48 kg lëndë narkotike kanabis sativa.

Sipas policisë, gjatë patrullimit të kufirit jeshil në afërsi të piramidës A-2-9/1, në kufi me Malin e Zi, në vendin e quajtur Bukoviç, mbi fshatin Brigjë, Hot, Malësi e Madhe, në orët e para të mëngjesit janë konstatuar me anë të kamerave termike disa persona që po lëviznin në drejtim të Malit të Zi duke transportuar dy thasë ku dyshohej se ishin me lëndë narkotike.

Personat, porsa kanë parë se po i ndiqte policia kanë fshehur lëndën narkotike dhe janë larguar në drejtim të pyllit.

Si rezultat i krehjes së zonës u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale dy thasë ku brenda tyre kishte 44 pako me peshë rreth 48 kg lëndë e dyshuar narkotike kanabis.

Shërbimet e Policisë vijojnë krehjen e zonës për të bërë të mundur kapjen e personave që transportonin lëndën narkotike. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.

23 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)