Basha, në prag të negociatave: Dialog vetëm për qeveri teknike

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka cilësuar një sukses protestën e sotme, ku në të gjithë vendin u bllokuan akset kryesore të rrugëve për rreth 1 orë. Sipas tij, opozita duhet t’i shkojë deri në fund kauzës së saj.

Basha ka komentuar protestën që zhvilloi opozita gjatë ditës së sotme, ku u bllokua për 1 ore trafiku në 5 akse kryesore të vendit, si dhe takimin që zhvilloi në selinë e PD me ambasadorin amerikan, Donald Lu.

“Nuk na mungon aspak vullneti dhe vendosmëria për ta zgjidhur krizën e thellë politike përmes një dialogu me kundërshtarët tanë politikë. Dialog i cili ka një temë: Qeveri teknike dhe mandatin e kësaj qeverie për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sot ishte vetëm paralajmërimi i parë. Në këtë vend zgjedhje pa opozitën nuk do të ketë kurrë. Votime të diktuara nga krimi e droga nuk do të lejoj, pasi kjo është kategorike dhe e pandryshueshme. Kjo është kategorike dhe e pandryshueshme”, tha Basha.

Deklarata që vijnë pas takimit “kokë më kokë” me ambasadorin amerikan Donald Lu dhe pak orë para mbërritjes në Tiranë të negociatorëve europianë, Knut Fleckenstein dhe David McAllister, të cilët do të përpiqen të ulin në një tryezë të përbashkët mazhorancën dhe opozitën për të gjetur një zgjidhje për ngërçin politik.

24 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)