Kapen 211 kg kanabis në Igumenicë, në pranga dy shqiptarë

Dy shtetas shqiptarë u arrestuan në flagrancë mëngjesin e së hënës, duke transportuar me dy automjete 211 kilogramë kanabis sativa, në vendin e quajtur Paliuri, pranë Igumenicës.

Prej informacioneve rezultoi se lënda narkotike ishte fshehur në dy automjete me targa greke, të përdorura nga trafikantët. Ata iu thanë policëve se do ta dërgonin kanabisin në Athine, ku do t’ua dorëzonin anëtarëve të tjerë të bandës, edhe ata shtetas shqiptarë.

Dy të arrestuarit u dërguan në gjykatën e Igumenicës, e cila vendosi masën e sigurisë “burg pa afat”, si dhe vendosi sekuestron për dy automjetet dhe celularët e trafikantëve. Në kërkim u shpallën 2 anëtarë të tjerë të organizatës.

24 prill 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH