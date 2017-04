Kriza politike, Fleckenstein-McAllister vijnë në Tiranë me draft-marrëveshje

Eurodeputeti Knut Fleckenstein dhe dhe zv.kryetari i komitetit të jashtëm të Parlamentit europian David McAllister kanë hartuar një draft-marrëveshje për zgjidhjen e krizës në Tiranë. E marta do të jetë dita kur Fleckenstein dhe McAllister do të përpiqen të sjellin normalitetin politik në vend.

Përpara se të takohen me përfaqësuesit politik, të dy eurodeputetët do të zhvillojnë një deklaratë të përbashkët për shtyp, ku do të prezantojnë edhe qëllimin e vizitës së tyre në Tiranë dhe përpjekjet për të gjetur një pikë të përbashkët për të zhbllokuar situatën.

Më pas ata do të takohen me kryeministrin Edi Rama së bashku me kryetarin e kuvendit Ilir Meta në një seancë dëgjimore për të njohur situatën. Pas takimit me liderët e koalicionit qeverisës, takimi i radhës do të jetë me Kryetarin e partisë Politike, Lulzim Basha.

24 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)