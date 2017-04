Austri, dentisti refuzon të kurojë pacientët pro-Erdogan

Edhe Turqia është përfshirë në polemikat që shpërthyen nga një njoftim i vendosur në klinikën e një dentisti nga Tiroli në Austri, i cili ka ftuar pacientët simpatizantë të presidentit turk Erdogan të mos mjekohen tek ai.

Siç shkruan gazeta “Tiroler Tageszeitung” në një njoftim të shkruar me shkrim dore, dukej fotoja e Erdoganit e fshirë me stilolaps dhe në krah fjala “hayir”, që në turqisht do të thotë jo.

Pas ndërhyrjes së urdhrit të dentistëve, mjeku ka hequr fletushkën, por rasti është filmuar nga një televizion turk, i cili në shërbim e ka krahasuar sjelljen e dentistit me atë të nazistëve.

Në gazetën tiroleze, mjeku më pas shpjegoi që letra “ishte një formë proteste kundër politikave të presidentit turk” dhe që do të vijojë të kurojë të gjithë pacientët që do të paraqiten në klinikën e tij, përfshirë dhe simpatizantët e Erdoganit.

25 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)