Dy eurodeputetët takojnë sërish Bashën e Ramën në Pallatin e Kongreseve

Pas takimit prej 90 minutash që dy eurodeputetët David McAllister dhe Knut Fleckenstein zhvilluan me kryedemokratin Lulzim Basha në ambientet e selise së PD, bëhet me dije se ata do të zhvillojnë një takim të dytë me Bashën. Takimi që pritet të nisë rreth orës 19:00 do të mbahet në pallatin e kongreseve.

Mësohet se 2 eurodeputetët do të takohen veç e veç edhe me kryeministrin Edi Rama dhe kryeparlamentarin Ilir Meta.

Dy negociatorët mbërritën ditën e sotme në Tiranë me qëllim zgjidhjen e krizës politike që ka mbërthyer vendin prej më shumë se dy muajsh, duke vënë në diskutim edhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare

25 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)