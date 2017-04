Ja si do jetë resorti turistik me 5 yje në Gjirin e Lalzit (Foto)

Ja si do jetë resorti turistik me 5 yje në Gjirin e...

Në Gjirin e Lalzit do të ndërtohet një kompleks gjigand turistik. Ai do të jetë një ndër më të bukurit në Shqipëri dhe me 5 yje. Në këtë kantier ndërtimi pritet që të punësohen 600 persona, ndërkohë që pas përfundimit të punimeve punësohen në vazhdimësi 1500 persona. Në nisjen e punimeve mori pjesë edhe Kryeministri Rama për të bështetur nisëm në fjalë. Një tjetër investim gjigand në fushën e turizmit do të ndërtohet edhe në Dhërmi, ndërkohë po përfundojnë procedurat për nisjen e punimeve të resorit të radhës nga Divjaka deri në Kepin e Stillos, lajm ky i bëri i ditur nga shefi i qeverisë.

Kompleksi turistik në Gjirin e Lalzit, do të ndërtohet nga Kompania Edil Al. I pagëzuar me emrin “San Pietro Resort”. Projekti synon që në gjithë sipërfaqen e truallit prej 350.000 m², do të jenë të ndërtuara 140.000 m² sipërfaqe ndërtimi nga të cilat, 98.600 metër katror do të jetë fshati turistik, një rezidencë e ndërthurur me vila dhe apartamente dhe 41.400 m² do të jetë hoteleri dhe resort.

25 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)