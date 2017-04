Tirana, publikohen çmimet e biletave, “Fanatics” njoftojnë bojkot

Pas thirrjes për rikthimin e tifozëve në stadium, Tirana publikon edhe listën me çmimet e biletave për derbin e katërt sezonal që do të luhet në stadiumin “Selman Stermasi”. Sipas komunikatës së kjlubit bardheblu., biletat do të dalin në shitje duke nisur që nga ora 10:00 e paradites së të Mërkurës duke bërë thirrje që tifozët ta mbështesin skuadrën e tyre në këtë sfidë delikate.

Në njoftim theksohet gjithashtu se pjesët e vetme të stadiumit për tifozët miq janë sektorët B dhe C. Gjithsesi, pavarësisht thirrjes së klubit të Tiranës, tifogrupi “Tirona Fanatics” njofton se as në këtë përballje nuk do të jenë të pranishëm në stadium.

Në komunikatën e publikuar në faqen zyrtare në Facebook, ky tifogrup akuzon drejtpërdrejtë presidentin Refik Halili për atë që e cilësojnë keqmenaxhimin e klubit duke theksuar se aktualisht skuadra po lufton për mbijetesë ashtu si tre sezone më parë. Një tjetër çështje që ndan tifozët bardheblu nga presidenti është edhe ajo e stadiumit “Selman Stermasi” ku sipas tyre u lejua të luante ndeshjet e shtëpisë Partizani, ndërsa “Tirona Fanatics” thekson se presidenti nuk ka bërë transparancë për situatën e borxheve. Në fund të deklaratës, për këto arsye, tifogrupi më i zjarrtë i klubit kryeqytetas bën me dije se do ta bojkotojë edhe derbin e fundit sezonal dhe nuk do ta mbështesë skuadrën në këto momente delikate.

25 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)