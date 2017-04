Vetting-u dhe qeveria teknike, pikat ku u ndanë palët politike

Zyra e Bashkimit Europian ka dalë me një deklaratë zyrtare pas takimeve që dy eurodeputetë kanë zhvilluar ditën e sotme në Tiranë me liderët kryesorë të qeverisë me qëllim zgjidhjen e krizës politike.

“Kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, David McAllister (PPE) dhe Raporteri i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Knut Fleckenstein (S&D) u takuan me përfaqësuesit e mazhorancës dhe opozitës ku patën një bisedë mjaft të frytshme, – thuhet në deklaratë. – Dy deputetët evropianë paraqitën propozimet e tyre mbi ecurinë e mëtejshme, që përfshinin pika mbi dekriminalizimin, luftën kundër drogës, masa teknike për përmirësimin e mbarëvajtjes së zgjedhjeve dhe masat për të rritur besimin ndaj situatës politike. Ata po ashtu bënë propozime mbi datën e zgjedhjeve dhe ndryshimet e mundshme parazgjedhore në strukturat e qeverisë për të rritur besimin afatgjatë në sistem. Nga ana mazhorancës pati dakordësi në lidhje me pikat e ofruara për sa kohë që në parlament votohet Vetingu. Ndërkohë Partia Demokratike ishte e qëndrimit se duhej të emërohej një Kryeministër teknik dhe se duhet të zbatohet një sistem elektronik për numërimin e votave me qëllim që të garantohen zgjedhje të lira dhe të ndershme”.

25 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)