Vrasja në Durrës, 50 plumba mbi makinën e ish-policit; 12 të shoqëruar

Pak orë pas atentatit mafioz të mesditës së sotme në afërsi të mbikalimit të Sukthit në Durrës, ku mbetën të vrarë ish-shefi i krimeve Ervin Dalipaj si dhe Juxhin Dautaj janë zbardhur detaje të reja nga ngjarja.

Burime nga policia bëjnë me dije se mbi automjetin ku udhëtonin viktimat janë zbrazur më shumë se 50 plumba kallashnikovi, ndërsa në trupin e Dalipajt, që drejtonte automjetin dhe mendohet të ketë qenë shënjestra e atentatin, janë gjetur më shumë se 20 plumba.

Policia vijon hetimet lidhur me ngjarjen e rëndë, ndërkohë që deri tani bëhet me dije se janë shoqëruar 12 persona me qëllim zbardhjen dhe zbulimin e plotë të ngjarjes.

25 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)